Tom vestigde alle hoop op dit stuk grond, maar werd genadeloos overboden: 'Had hier allang moeten wonen’

Bron van vervuild kraanwater in Didam en Zevenaar nog steeds niet gevonden: ‘We doen er alles aan’

De problemen met het kraanwater in Didam, Zevenaar en omliggende dorpen zijn nog niet verholpen. Vitens zoekt naar de bron van de mogelijke verontreiniging in het water. Of komende vrijdag alles is opgelost zoals beloofd? ,,Daar doen we alles aan", aldus een woordvoerder van Vitens.