Veel rook door brand op zolder van woning in Didam

Marechaus­see vindt wapens en munitie in auto van man uit Gouda tijdens controle bij Duitse grens

Een Gouwenaar van 27 jaar zal een controle door de Koninklijke Marechaussee in het oosten van het land nog lang heugen. In zijn auto vonden marechaussees een airsoftwapen, een busje pepperspray en een plastic tas munitie. Later trof de politie in zijn woning nog enkele nepwapens aan.

30 december