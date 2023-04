Vier jaar cel geëist voor brandstichten huis ’s-Heerenberg, kat overleefde het niet

Vwo-leerlingen ontdekken de Liemerse oorlogsge­schie­de­nis door verhalen van ooggetui­gen

Heeft u de ontploffing in Zevenaar echt meegemaakt? Waarom werd de brug in Westervoort opblazen? Hoe werd de Liemers eigenlijk bevrijd? Het is slechts een greep uit de vele vragen die leerlingen van het Liemers College in Zevenaar deze week stelden aan ooggetuigen en lokale experts van de Tweede Wereldoorlog.