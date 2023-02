Bakker een uitstervend ras? Dit stadje heeft er sinds vandaag weer twee

Hardrijder scheurt met 165 km/uur over de weg, rijbewijs kwijt

Een bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De reden? De man trapte het gas wel heel diep in. Agenten betrapten hem terwijl hij met 165 kilometer per uur van Oudewater naar Papekop scheurde.

