Drugsdealer wordt één dag voor rechtszaak opnieuw opgepakt voor dealen drugs, krijgt celstraf en boete

Partij dreigt uit coalitie in Woerden te stappen om windmolens: ‘Plan moet terug naar tekentafel’

Het besluit over de komst van windmolens zet de verhoudingen in de Woerdense coalitie op scherp. Lijst van der Does is ‘zeer ontstemd’ over het voorstel om de ruim tweehonderd meter hoge turbines in de polder Reijerscop te plaatsen. De fractie sluit een breuk met de andere coalitiepartijen niet uit.

12:34