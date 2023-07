Evaluatie gemeente Montfoort: nog steeds te veel auto‘s door binnenstad ondanks maatregelen

indebuurt.nl Woerdense Vakantie­Week 2023: dit zijn de artiesten en het programma

Het is aftellen tot de 69e editie van de Woerdense VakantieWeek 2023. Van 11 tot en met 19 augustus is het Exercitieveld the place to be! Lees hieronder meer over het programma, de artiesten en het gebruik van plastic.