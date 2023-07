Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Montfoort vandaag

indebuurt.nl Uit de oude doos: het Stations­plein in 1913

Het huidige stationsgebouw in Woerden bestaat alweer 110 jaar. We hebben al veel langer een station, maar in 1912-1913 verrees er een nieuw pand dat er nog altijd staat. Als je het Stationsplein in 1986 al niet herkende, dan herken je het ‘plein’ in 1913 helemaal niet. Want er liep zelfs nog een treinspoor over heen.