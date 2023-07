Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Montfoort vandaag

Einde van tijdperk: iconisch eetcafé De Dijketelg na 45 jaar geen familiebe­drijf meer

Eetcafé De Dijketelg is inmiddels al 75 jaar een begrip in Papekop. Maar het familiebedrijf is straks voor het eerst niet meer in handen van de familie Van Dijk. Don Janmaat neemt in november het stokje over. ,,Ik wil het karakter van het restaurant behouden.”