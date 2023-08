COLUMN Dat de Woerdense Vakantie­Week stopt met munten is mooi nieuws

De Woerdense VakantieWeek stopt met munten. Dat is mooi nieuws. Velen hebben voor een vermogen aan munten thuis liggen. Je kon ze vaak het jaar daarna nog gebruiken, maar dat vergat ik dan en jaren later tijdens een vlaag van opruimwoede kwam ik ze in een vergeten la weer eens tegen.