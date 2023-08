Column V&D, de pa­tatstraat, Dirk met zijn mandoline: petje gaat af bij de herinnerin­gen aan 50 jaar Hoog Catharijne

Hoog Catharijne is vijftig jaar jong. Om bij die mijlpaal stil te kunnen staan, is hier een ‘pop-up experience’ ingericht. Alles wat gratis en voor niks oppopt, wekt de nieuwsgierigheid en is dus een bezoekje waard.