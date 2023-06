Heldere dag in Montfoort

OVER DE GRENS Nederlands kampioene Asia (15) woont en traint in Italië: ‘Races zijn een gevecht, er vallen beledigin­gen’

Ze woont en traint in een land waar sport een zaak van leven of dood is en komt elke zomer naar haar familie in Nederland. Daar haalt Asia Renda (15) inmiddels traditioneel de nodige Nederlandse titels op en traint mee bij het oerhollandse SVO Oudewater. De verschillen in sportbeleving zijn enorm, ziet ze. ,,In Italië is het totaal anders.’’