Huisarts André (52) omarmt na corona digitaal werken: ‘Veel meer tijd voor consult en patiënten’

UPDATE Politie onderzoekt criminele activitei­ten transport­be­drijf in Montfoort: 1 persoon aangehou­den

Sinds vanmiddag is er een politieonderzoek gaande bij een transportbedrijf aan de Tasveld in Montfoort. De politie is daar binnengevallen. Agenten liepen de loods van het bedrijf in en uit en onderzochten geparkeerde auto’s op het terrein. Ook is een speurhond ingezet.