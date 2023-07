Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Montfoort komt uit op 624 euro

Groot vleermui­zen­on­der­zoek in Woerden: ‘Ze zijn enorm belangrijk’

Je huis isoleren? Dan moet je nu maanden wachten voordat ecologen hebben uitgevogeld of er vleermuizen in je spouw zitten. Woerden probeert dat te omzeilen met een groot, maandenlang onderzoek naar vleermuizen in de hele gemeente. ,,Dat scheelt tijd, geld en moeite.”