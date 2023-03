Kroonjuweel schittert weer: wie dit dorp bezoekt wordt als een koning welkom geheten met ereboog

Het zindert al dagen in het prachtige dorp Linschoten. Want het ’kroonjuweel’ wordt weer afgestoft en in elkaar gezet. De reusachtige goudkleurige kroon met erepoort wordt eens in de vijf jaar uit de mottenballen gehaald. En het is bijna weer zover.