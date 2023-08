Montfoort bereidt zich voor op toekomst en maakt ruimte voor meer urnen

indebuurt.nl Nog even klussen en dan kan De Bijn weer open: 'We hopen dat de jeugd krijgt wat wij ook hadden'

Overal verf en bouwmateriaal. In de dagen voor de heropening van jeugdsociëteit De Bijn in Kamerik wordt er nog druk geklust. De ruimte achter de Schulenburch is straks weer een plek waar jongeren samen kunnen komen. “Het moet een plek worden waar de jeugd zich thuis voelt”