Montfoort draait omstreden verkeersplan tijdelijk terug: ‘Het wordt weer een racebaan’

Nog voordat de nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Montfoort is geëvalueerd, grijpt de gemeente al in. Eind deze maand is het weer mogelijk om tijdelijk met de auto via de Hoogstraat rechtstreeks van de west- naar de oostkant van het stadje te rijden. Niet iedereen is blij.