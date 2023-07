indebuurt.nl 3 x zo had Woerden eruit gezien als de stadspoor­ten waren blijven staan

In de middeleeuwen werden veel steden beschermd door stadsmuren/-wal, ophaalbruggen en grachten. Ook Woerden had een stadswal en zelfs drie stadspoorten, waarvan de laatste in 1874 werd gesloopt. Maar hoe zou Woerden eruit hebben gezien als deze poorten er nog wel hadden gestaan? We gingen aan de slag met onze beste photoshopskills (ahem) om een beeld te schetsen.