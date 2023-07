Stralend zonnig weer in Montfoort vandaag

Wel of niet vóór 2035 woningen bouwen in de polder Rijnenburg?

De eerste paal voor een woonwijk in de Utrechtse polder Rijnenburg moet als het aan de provincie Utrecht ligt, vóór 2035 worden geslagen. Een onderzoek moet uitwijzen of en hoe dat kan. De gemeente Utrecht voelt er intussen nog altijd niet voor om eerder te beginnen met nieuwbouw in het gebied.