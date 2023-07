Stralend zonnig weer in Montfoort vandaag

PEC Zwolle wil stunten met binnenha­len Bas Dost, maar meer clubs hebben interesse in spits

PEC Zwolle doet in de jacht op een nieuwe aanvaller een poging om Bas Dost in te lijven. De 34-jarige spits is op dit moment clubloos, nadat zijn contract bij FC Utrecht onlangs afliep. Ook zijn oude club Heracles, Vitesse en een aantal Duitse clubs hebben geïnformeerd naar Dost.