Agent R. (61) stak de brand aan, denkt het OM, maar hijzelf denkt er anders over: ‘Ik krijg de schuld’

Hij was de bewuste avond weliswaar in de buurt, maar alleen omdat hij kalfjes moest voeren op het aangrenzende erf. Dat verklaart politieman R.M. (61) uit Montfoort, die wordt verdacht van het aansteken van een uitslaande brand in een loods in Haastrecht.