Tijgermug duikt weer op in Montfoort: bewoners gevraagd broedplaatsen te verwijderen

met kaartje Personeels­te­kort in zwembaden: waar kunnen Utrechters deze zomer nog baantjes trekken?

’s Morgens vroeg baantjes trekken of gezellig met de kinderen van de glijbaan: in verschillende Utrechtse zwembaden is dat deze zomervakantie onmogelijk. Welke problemen spelen er en waar kun je wél terecht voor een frisse duik in het water?