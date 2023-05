Twee gewonden bij steekpartij bij bedrijf in Montfoort

indebuurt.nl Mysterie opgelost: dit is waarom de Woerdense stadspoor­ten zijn gesloopt

Het is de trots van veel steden in Nederland: eeuwenoude stadspoorten die pronken als je een oude binnenstad binnenloopt. Wist je dat we in Woerden vroeger ook stadspoorten hadden? Er wordt verondersteld dat er vier poorten waren, waarvan er van eentje niet heel veel bekend is. Maar al die stadspoorten zijn tegen de grond gegaan. Hoe tof zou het zijn geweest als ze er nog zouden staan! Maar waarom zijn ze eigenlijk gesloopt?