Vandaag lekker weer in Montfoort

column Consulta­tie­bu­reaus weghalen uit dorpen is slecht plan: dat levert meer kosten op dan het bespaart

De consultatiebureaus zijn definitief weg uit Zegveld en Kamerik. Althans, dat wordt nu beweerd. Terwijl ieder weldenkend mens weet dat dit een heel slecht plan is. Dus over een paar jaar wordt dit weer teruggedraaid. Maar voorlopig zijn ouders in de kernen helaas de klos.