Astrantia 1 verslaat BVV'27 1

MOB nodigt zichzelf uit bij provincie: ‘Liever samen­spraak, dan tegen­spraak’

Mobilisation for the Environment (MOB), dat met diverse rechtszaken het stikstofbeleid in Nederland lamlegde, heeft zichzelf via de formateurs in Overijssel uitgenodigd bij het nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten. ‘Liever samenspraak dan tegenspraak’, schrijft advocaat Valentijn Wösten aan de formateurs.