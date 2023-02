Automobilist is pas drie dagen eigenaar van Mercedes als die al rijdend in brand vliegt in Mook

Scholen en leerlingen in Limburg rustig onder komende vervoers­sta­king

Ook voor scholieren, studenten en leerkrachten zullen de stakingen van buschauffeurs en treinpersoneel in het streekvervoer volgende week gevolgen hebben. De staking zal met name ‘verschil maken’ in Limburg, Twente en de Achterhoek, aldus FNV eerder. Maar het onderwijs en de gebruikers daarvan blijven er rustig onder. Soms wordt de onlineles weer van stal gehaald.

5 februari