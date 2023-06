Helder weer in Mook en Middelaar vandaag

met video Hoe dit dwergnijl­paard uit Overloon de weg wijst naar zijn bedreigde soortgeno­ten diep in Afrika

ZooParc lijkt een doorsnee dierentuin, maar hier in Overloon begint een zoektocht. Over een man en een hond in het regenwoud, op zoek naar een bedreigde diersoort. ,,Dit is echt urgent.”