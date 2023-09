Jachtslot na zes jaar weer open, publiek heeft pleisterplaats al gevonden: ‘Nu is het de beurt aan de stropdassen’

Fotoserie Jachtslot Mookerhei­de steeds meer hoe het ooit was, met pauwen­staar­ten en glas in lood

MOOK - De ambitieuze restauratie van Jachtslot Mookerheide is in volle gang, steeds meer wordt duidelijk hoe dit Jugendstil-kasteeltje ruim honderd jaar geleden is gebouwd. Zo zijn de herstelde tegeltableaus aan de toren inmiddels goed zichtbaar en is aan de noordzijde het traptorentje onder de steigers uit gekomen.