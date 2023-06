Mook ziet geen beletsel in grotere parkeerplaats supermarkt

Column Dwarskijker ‘Lang leve de kunst die je denken in beweging zet’

Ik lees in de krant dat het kunstwerk van Frank Havermans – die constructie op de grens in Hommersum waarin sommigen een kanon in willen zien -nog steeds mensen irriteert. Heel goed. Heel vet. Dat is namelijk de bedoeling van kunst, dat het emotie opwekt, dat je er iets bij voelt.