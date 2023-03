Natuurgebied Sint-Jansberg wordt groter: meidoorns en wild fruit op oude akker

met video 'Wees eerlijk’: activisten luiden ‘het klimaat­alarm’ in Nijmeegse binnenstad

Het luchtalarm in Nijmegen gaat af. Althans, zo lijkt het, want dit klinkt wel nét even anders dan de sirene die net is afgegaan. Het is niet de gemeente, maar de actiegroep Extinction Rebellion die lawaai maakt. Leden van de milieugroep liggen op straat, voor de ingang van het stadhuis. ,,We luiden het klimaatalarm.”