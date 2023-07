Om te ontdekken: fietsen in Noord-Limburg langs kunst met een verhaal

Iedereen die van fietsen houdt en nieuwsgierig is naar de verhalen achter kunst langs de weg, kan vanaf deze week wat nieuws ontdekken: de ‘Kunst in de Top van Limburg’. De routes in Mook en Middelaar, Gennep en Bergen voeren langs meer dan zeventig kunstwerken.