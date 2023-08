Na een grote ruzie ging Jitze (60) in isolatie, even later werd hij dood gevonden: wat is er met hem gebeurd?

Hij had ruzie met andere bewoners, waarna zorgpersoneel stevig ingreep. Nog diezelfde middag werd de 60-jarige Jitze afgelopen zondag dood in zijn woning gevonden. Wat is er gebeurd bij zorginstelling Pluryn Kemnade Werkenrode in Groesbeek? Dit is wat we tot nu toe weten.