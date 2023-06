Vanmiddag en vanavond redelijk bewolkt weer in Mook en Middelaar

In Amerika topsporter, in Nijmegen de EK-limiet

De 21-jarige Yasmine Abbes werd de afgelopen vier jaar snel volwassen in de Verenigde Staten als student-atleet. Uitgerekend op haar ‘eigen’ baan in Nijmegen snelde de Mookse op de 1500 meter naar de EK-limiet. ,,Hier voel ik me thuis.”