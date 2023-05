Wie gaat het redden? Het dorpje Mook heeft opeens twee grote supers

Wim Voet hoeft niet op zijn tachtigste voor een bloemkool door de knieën

MOOK - Een winkel als een heksenketel, zaterdag overdag. Een drukbezochte receptie ’s avonds. Zo nam de 72-jarige supermarktbaas Wim Voet afscheid van zijn winkel. Met gemengde gevoelens, want die winkel was onder zijn leiding in meer dan één opzicht het centrum van Mook.