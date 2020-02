In de huid van de Queen of Rock & Roll: ‘De les van Tina Turner, geef nooit op’

Beatrix Theater Tina Turner zondag niet aanwezig in Utrecht bij première van musical over haar leven

7 februari Het is niet bekend gemaakt of de nakende storm de 80-jarige Tina Turner thuis houdt, of dat haar gezondheid de komst naar Nederland in de weg staat. Feit is dat de Zwitserse er niet bij zal zijn tijdens de première van TINA, de Tina Turner Musical, zondag in het Beatrix Theater.