Lachen staat voorop in musicalcomedy Charley

De lichte filevorming op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam diende gisteren een hoger artistiek doel. Een oldtimer uit de jaren 20 vervoerde een deel van de cast van de nieuwe musical Charley, onder wie hoofdrolspeler Jon van Eerd, die in Roaring Twenties-travestie het hortende en stotende vehikel hoogstpersoonlijk aanduwde, omgeven door een zee van fotografen en verbaasde toeristen.



Bijzonder was de presentatie van Charley zonder meer (in het poepchique Hotel The Grand struikelde Van Eerd verkleed als butler ook nog eens met een schaal broodjes), maar ook inhoudelijk lijkt de comedy-acteur een sterke troef in handen te hebben.



De musical, een echte comedy of errors boordevol moedwil en misverstand en persoonsverwisselingen, is 'losjes' gebaseerd op de Britse komedie Charley's Aunt van Brendan Thomas, die voor het eerst in 1892 werd opgevoerd en in Londen destijds alle records brak met bijna 1.500 voorstellingen.