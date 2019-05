Theaters op Broadway zijn hot en booming

Overtuigen­de muziek houdt Woodstock in theater overeind

25 mei Aardige observatie van presentator Frank Lammers, aan het begin van het theaterconcert Woodstock – One night of peace and music: hij en alle muzikanten die hem vergezellen zijn te jong om het iconische rockfestival vijftig jaar geleden te hebben meegemaakt. En zo’n beetje alle bezoekers in de zaal voor hen zijn juist oud genoeg om hun eigen herinneringen aan de muziek en de beelden uit Bethel, New York te bewaren.