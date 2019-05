Australische dj Adam Sky (42) bloedt dood bij poging vriendin te helpen

Volgens 9 News maakte de vrouw, een reisgenoot van de dj, een val van vier meter vanaf een terras met een privézwembad in het hotel. De dj, die eigenlijk Adam Neat heette, zou zich naar haar toe hebben gesneld, waarbij hij door een glazen deur viel of rende.



Bij zijn val werd een slagader geraakt. De bloeding die daarop volgde, werd hem fataal. De vrouw liep verschillende botbreuken op. Volgens de lokale autoriteiten was er alcohol in het spel.



Adam Sky (42) woonde in Singapore. Op zijn website is te lezen dat hij op nummer drie stond in de lijst van meest populaire dj's in Azië. Hij werkte in het recente verleden samen met onder anderen Afrojack, David Guetta en Paul Oakenfold.