Céline Dion scoort na 17 jaar weer nummer 1 album

Courage is het vijfde nummer 1 album van de Canadese zangeres, die deze prestatie voor het laatst leverde in 2002 met haar plaat A New Day Has Come. Het nieuwe album van Celine Dion weerspiegelt de droevige tijd die de Canadese zangeres achter de rug heeft. Ze verloor in 2016 zowel haar echtgenoot René als haar broer aan kanker.

I would be lying if I said I’m fine…. zingt ze in de titelsong van Courage. Popjournalist Arno Gelder schreef in het AD dat de cd tot de beste uit haar oeuvre mag worden gerekend. ‘Ingetogen ballades, soulvolle (pop) en zelfs uitstapjes naar andere muziekstijlen’, zo schreef hij. Hij gaf het album 4 sterren.