Davina Michelle grote winnares bij 100% NL Awards

Tijdens de uitreiking won de Zeeuwse band BLØF met zijn hit Zoutelande de 100% NL Award voor Meest gedraaide track. Ook is BLØF uitgeroepen tot band van het jaar. Marco Borsato is de meest gedraaide artiest op 100% NL, sinds de start van de zender 12,5 jaar geleden. Dat kreeg de zanger tijdens zijn openingsspeech van de 100% NL Awards show in The Box in Amsterdam van Ali B te horen. ,,Heel Nederland moet jou eren zoals we dat bij Johan Cruijf doen, je bent de aller aller grootste’’, sprak Ali B. over Borsato.