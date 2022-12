Davina Michelle scoort met January Without You 14de Top 40-hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 31 december. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 stijgers, 12 zittenblijvers en 19 zakkers.

38 (--) WAT WIL JE VAN MIJ- Metejoor & Hannah Mae

Voor de twaalfde keer in de Top 40-geschiedenis mogen we een samenwerking tussen een Belgische en een Nederlandse vocalist verwelkomen in de Top 40. De laatste jaren zien we die steeds vaker; de afgelopen twee jaar waren Nu Wij Niet Meer Praten, Amsterdam en 1 Op Een Miljoen daar de voorbeelden van. Op die laatste hoorde je Metejoor. De Belgische zanger helpt Hannah Mae deze week aan haar Top 40-debuut want Wat Wil Je Van Mij is nieuw op nummer 38.

34 (--) JANUARY WITHOUT YOU- Davina Michelle

Davina Michelle heeft haar nieuwste single opgedragen aan mensen die gedurende deze dagen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Davina maakte iets meer dan vier jaar geleden haar debuut in de Top 40 met Duurt Te Lang. Met de daaropvolgende hits wordt ze de op een na meest succesvolle Nederlandse zangeres. Davina moet alleen in Anouk nog haar meerdere erkennen.

January Without You is haar 14e Top 40-hit – nieuw op nummer 34.

10 ( 8) CELESTIAL- Ed Sheeran

Vanaf deze week is Ed Sheeran de Britse artiest met de meeste weken in de top 10. Dankzij Celestial staat hij nu 201 weken in het bovenste kwart en dat is precies één week meer dan The Beatles. Niet alleen pakt hij het Britse record; ook is hij deze week officieel succesvoller dan Justin Bieber. Daarmee staat Ed Sheeran nu in de top 3 van meest succesvolle mannen in de Top 40 achter David Guetta en Marco Borsato.

Celestial levert deze week wel twee plaatsen in en staat nu op nummer 10.

1 ( 1) LADADA (MON DERNIER MOT)- Claude

Deze week staat de complete top 7 stil en dat zagen we in januari van 2021 voor het laatst. How Do I Say Goodbye van Dean Lewis is dus – net als vorige week – de nummer 3 en Stiekem van Maan en Goldband blijft zitten op nummer 2.

Ladada (Mon Dernier Mot) van Claude staat voor de derde week op nummer 1 en met die hit sluiten we het muziekjaar 2022 af.

Of Claude in 2023 ook begint als de nummer 1 dat hoor je komende vrijdag, vanaf 14.00 uur, op Qmusic.

