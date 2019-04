Duncan houdt het simpel tijdens eerste show

De fans moesten zaterdag lang op hem wachten maar Duncan Laurence maakte de verwachtingen helemaal waar tijdens zijn eerste echte optreden. Voor een volgepakt AFAS Live zong hij tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam als allerlaatste act zijn songfestivalinzending Arcade foutloos en overtuigend.

Duncan hield zijn podiumpresentatie simpel. Als een donker silhouet stond hij voor een scherm waarop een onderwaterbeeld uit zijn videoclip werd vertoond. Of dat een voorproefje was voor de presentatie straks tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv moet nog blijken. Duncan zei na afloop van zijn song tegen presentatieduo Cornald Maas en Marlayne Sahupala dat zijn act nog even geheim blijft.

Voor het publiek in Amsterdam maakte het allemaal niet uit. Topfavoriet Duncan, al weken bovenaan bij de bookmakers, werd verreweg het hardst toegejuicht. Het was voor de Nederlandse zanger dan wel een thuiswedstrijd, toch moet opgemerkt worden dat de zaal zeker voor de helft gevuld was met Eurovisiefans uit heel Europa.

Dirty Dancing

Duncan moet, als de ontvangst van het publiek als graadmeter wordt gesteld, het meest oppassen voor Zwitserland. Luca Hänni staat ook tweede bij de 'bookies' en maakte zijn favorietenrol ook zeker waar. Hij kreeg het publiek aan het dansen met zijn 'dirty dancing' en het refrein werd al luidkeels meegezongen.

Van de 41 songfestivalacts traden er 28 op in Amsterdam. Publiekslievelingen waren onder meer Noorwegen, Groot-Brittannië, Spanje en San Marino. En ook de IJslandse band Hatari deed het goed bij de fans met hun shockerende rock. Het was in ieder geval een act die graag werd vastgelegd want overal in het publiek gingen de mobieltjes de lucht in.

In de komende weken vinden nog een aantal preparty's voor het songfestival plaats verspreid door Europa. Het festival zelf vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv.