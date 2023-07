Elton John neemt in stijl afscheid in Stockholm: ‘Jullie zitten in mijn hart en ziel’

De 76-jarige Elton John stapte kort na 20 uur het podium op in de Tele2 Arena in de Zweedse hoofdstad. Onder gejuich van het massaal aanwezige publiek nam hij plaats achter de piano om meteen een van zijn populairste nummers in te zetten: ‘Bennie and the Jets’.

Meer dan twee uur lang bleef hij het publiek entertainen. Met zijn hits ‘Your Song’ en ‘Goodbye Yellow Brick Road’ zette hij uiteindelijk een punt achter zijn slotoptreden. ,,Jullie zijn absoluut geweldig geweest”, sprak hij tot zijn publiek. ,,Jullie zitten in mijn hoofd, mijn hart en mijn ziel.”

Heupoperatie

Elton John had zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road’ al in 2018 opgestart. Maar onder meer door een heupoperatie en door de coronacrisis werd de concertreeks meermaals onderbroken.

Volledig scherm Elton John in Stockholm. © AP

Voor de zanger is zijn afscheidstour een bijzondere reis geweest. ,,Wat een reis is deze tour geweest en nu bevinden we ons aan het einde ervan”, schreef hij in een bericht op sociale media.

Record inkomsten

De laatste tournee van Elton John is de eerste tournee in de geschiedenis die de grens van 900 miljoen dollar (bijna 830 miljoen euro) aan inkomsten heeft doorbroken, meldde muziektijdschrift Billboard eerder.

Tijdens die afscheidstournee, die in 2018 begon, heeft Elton John 330 keer opgetreden. In 2019 waren er ook concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam en in 2021 in Arnhem in het Gelredome. Dat was zijn laatste show in Nederland.

In totaal trad hij tijdens zijn afscheid voor in totaal 6,25 miljoen fans. Het is daarmee ook een van de meest lucratieve tournees ooit. Volgens het magazine Billboard heeft de ticketverkoop ruim 900 miljoen dollar (827 miljoen euro) opgebracht.