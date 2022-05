Harry Styles terug op nummer 1 en Flemming verovert steeds meer plekken in de top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 28 mei. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 12 zittenblijvers, 12 stijgers en 13 zakkers.

34 (--) THROUGH THE LOOKING GLASS- Di-rect

De mannen van Di-rect zijn inmiddels al 21 jaar terug te vinden in de Top 40. In mei 2001 scoorde de groep uit Den Haag met Just The Way I Do voor het eerst een hit in de lijst. In het eerste coronajaar, 2020, wist Soldier On uit te groeien tot hun grootste succes. Zo tellen we inmiddels 8 top 10-hits waarvan er drie in de top 3 kwamen. Deze week kunnen we de 24e Top 40-hit voor Di-rect bijschrijven via Through The Looking Glass dat deze week nieuw is op nummer 34.

29 (--) SPACE MAN- Sam Ryder

In navolging van De Diepte van S10 en Stefania van Kalush Orchestra mogen we deze week ook Sam Ryder verwelkomen in de Top 40. In de lijst tellen we nu drie inzendingen van het Eurovisiesongfestival van dit jaar en dat is bijzonder want de laatste keer dat het festival zo nadrukkelijk een stempel op de Top 40 wist te drukken was in 1998. Toen stonden er via Edsilia, Imaani en Dana International ook drie Eurovisiesongfestival-nummers in de lijst.



Sam Ryder is de tiende ‘nummer 2’ van het Eurovisiesongfestival die een hit scoort en daarmee stapt hij in de voetsporen van de Common Linnets die in 2014 met Calm After The Storm als tweede eindigden. Space Man was afgelopen week alarmschijf bij Qmusic en deze week – op nummer 29 – de hoogste nieuwe.

9 (15) AUTOMATISCH- Flemming

Hits scoor je niet automatisch en dat geldt zeker niet voor top 10-hits. Toch is Flemming bezig met een aardige reeks want in navolging van Amsterdam en Zij Wil Mij is nu ook Automatisch een top 10-hit.



Alle hits in de top 10 krijgen is bijzonder, want we tellen slechts 27 andere acts die -met 3 of meer hits- een 100 procent score wisten neer te zetten. In de Top 40 van deze week hebben ook Willy William, Tino Martin en MNEK zo’n 100 procent score. Automatisch van Flemming klimt 6 plaatsen naar nummer 9.

1 ( 2) AS IT WAS- Harry Styles

Vorige week moest Harry Styles buigen voor de overmacht van S10 die met De Diepte op nummer 1 wist te komen. Deze week zakt ze naar nummer 3. Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran klimt deze week van 3 naar 2 en Harry Styles eist deze week de eerste plek weer op. Het al na één week terugkeren op nummer 1 is bijzonder, want dat kwam slechts één keer eerder voor toen Mi Gente van J Balvin en Willy William in 2017 even ruimte moest maken voor New Rules van Dua Lipa.



As It Was is terug op 1 en staat daar nu voor de zesde week.

