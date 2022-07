Het megasucces van Harry Styles en Rosa Linns songfestivallied had even tijd nodig

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 16 juli. In de lijst zien we 4 zittenblijvers, 5 binnenkomers, 15 zakkers en 16 stijgers. Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

37 (--) SNAP- Rosa Linn

Soms hebben nummers even tijd nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor Snap van Rosa Linn. Ze deed namens Armenië mee aan het Eurovisiesongfestival en pas 9 weken na haar deelname volgt het succes in de Top 40. Na De Diepte, Kalush Orchestra en Space Man is Snap het vierde nummer van het festival van dit jaar dat in de lijst weet te komen. Het liedje van de 22-jarige zangeres dankt het succes aan TikTok waar Snap al wekenlang populair is. Deze week voegen we Armenië toe als nieuwe nationaliteit in de Top 40 want nog niet eerder stond een act uit dat land in de lijst. Nu dus wel via Rosa Linn op nummer 37.

23 (--) CALM DOWN- Rema

Een zwoel gitaartje, een klikkend ritme en een deuntje met veel herhalingen dat ook nog eens lekker in het gehoor ligt. Er is geen garantie of formule voor een zomerhit maar dit zijn wel de elementen die helpen. Rema maakt er handig gebruik van in Calm Down. Afgelopen week was het al de Alarmschijf op Qmusic en nu maakt de 22-jarige zanger uit Nigeria zijn debuut in de Top 40. Calm Down is, op nummer 23, de hoogste nieuwe.

9 (12) I AIN’T WORRIED- OneRepublic

De bioscoopfilm Top Gun: Maverick leverde twee Top 40-hits op. Hold My Hand van Lady Gaga valt deze week buiten de Top 40 terwijl I Ain’t Worried van One Republic deze week de top 10 weet binnen te wandelen. De Amerikaanse band stond in 2007 voor het eerst in de top 10 met Apologize en zes jaar later met Counting Stars. De laatste drie hits van OneRepublic zijn allemaal top 10-hits geworden. Na Run en Sunshine is I Ain’t Worried nu hun vijfde. De track klimt in de zesde week drie plaatsen naar nummer 9.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Benson Boone scoort met In The Stars zijn eerste top 3-hit – op nummer 3. Ook voor Flemming is er een nieuw hoogtepunt in de Top 40 want met Automatisch staat hij voor het eerst op nummer 2. Harry Styles staat ook deze week op nummer 1 met As It Was. Nooit eerder was een Top 40-hit in de eerste 15 weken in de lijst zó succesvol met twee weken op nummer 2 en inmiddels 13 weken op nummer 1.

Iedere werkdag hoor je, even na zessen, de laatste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

