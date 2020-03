Katy Perry hoeft toch geen 2,5 miljoen euro te betalen, single Dark Horse niet gepikt

Vanaf het begin was het verweer van de zangeres dat ze nooit van het gospellied had gehoord . Daarnaast beweerden haar advocaten dat de instrumentale partij niet origineel genoeg zou zijn. Rechter Christina Snyder ging hierin mee: ,,Het herhaalde muzikale motief is geen bijzonder unieke of zeldzame combinatie.” Hiermee zette Snyder een streep door de plagiaatbeschuldiging. Een van de medeschrijvers van Dark Horse , Sarah Hudson, reageerde na het hoger beroep tevreden op Instagram. ‘Zo dankbaar voor de rechter en alle muziekexperts die vochten voor de waarheid en gerechtigheid. Nu kan ons hitnummertje schitteren zoals het zou moeten.’

Opluchting voor muziekwereld

Afgelopen zomer kwam een Amerikaanse jury nog tot de conclusie dat Perry een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro moest ophoesten voor het plagiëren . Perry’s advocaat zei toen dat rapper Flame probeerde ‘de basisbouwstenen van muziekcreatie te bezitten’, meldde The New York Times .

De slepende zaak tussen de christelijke rapper en de Amerikaanse zangeres begon in juli 2014. Met zijn gospelnummer werd Flame genomineerd voor een Grammy. Dark Horse (2013) leverde Katy Perry een Grammy en twee MTV Awards op en stond in Nederland in verschillende hitlijsten op nummer één. En ze behaalde er de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 mee. In 2014 was het wereldwijd het tweede bestverkochte lied.