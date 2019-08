‘Mijn vriend windt zich al meer dan dertig jaar op over hit Over de Muur’

Ik heb een vriend die zich al zo lang ik hem ken, meer dan dertig jaar, opwindt over de Klein Orkest-hit Over de Muur.



Begrijpelijk. Vriend en ik zijn allebei opgegroeid in linkse gezinnen. In de jaren 80 demonstreerden wij met onze ouders tegen kruisraketten, dat werk. In onze kringen was het normaal om met enige sympathie naar de Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden te kijken: stuk voor stuk zuchtten die onder communistische regimes, maar ja, communisme was links, en links was sowieso beter dan rechts.