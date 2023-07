North Sea Jazz: wat weet jij van het festival?

Marco Schuitma­ker lanceert nieuw nummer: ‘Maar van Engelbe­waar­der kom ik nooit meer af’

Hij is pas 24 jaar, maar heeft met bijna 25 miljoen streams op Spotify al een megahit in handen met Engelbewaarder. Marco Schuitmaker, die donderdag zijn nieuwe nummer Zomernacht in Griekenland lanceerde, kan zijn succes nog amper bevatten. ,,We zaten met tien man op kantoor en er kwamen wel tachtig belletjes binnen.”