Paul Simon doneert miljoen dollar voor muziekonderwijs op New Yorkse scholen

Paul Elstak komt naar Foute Party van Qmusic

10 februari ‘Koning van de happy hardcore’ Paul Elstak komt op 26 en 27 juni optreden op de vijftiende editie van de Foute Party van Qmusic in de Brabanthallen in Den Bosch. De dj is de tweede act die de zender aankondigt, eerder was al bekend dat de Britse groep Atomic Kitten naar Den Bosch komt.