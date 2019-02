Politie razend over wilde snelwegachtervolging in clip van rapper Jebroer

Gehandicap­te Phil Collins maakt broze indruk na concerten in Australië

14:45 De wereldberoemde Britse zanger-drummer Phil Collins (68), die momenteel bezig is met zijn internationale ‘Still Not Dead Yet Live-tour, is na afloop van zijn concerten in Australië op het vliegveld van Sydney gefotografeerd in een rolstoel. Collins treedt wegens rugklachten al jaren grotendeels zittend of lopend met een stok op, maar zou volgens DailyMail nu wel heel erg broos zijn geworden.