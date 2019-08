Rockband Blink-182 aan de dood ontsnapt bij schietpartij El Paso: ‘We wilden net naar binnen gaan’

Zaterdag zijn meerdere mensen doodgeschoten in een Walmart supermarkt in het Cielo Vista winkelcentrum in El Paso. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. Mark en de andere twee bandleden van de punk-popband waren toen net van plan om naar dat winkelcentrum te gaan.

,,We waren net klaar met ontbijten toen de beveiliging ons een sms’je stuurde dat er een schietpartij gaande was in het winkelcentrum waar wij naartoe wilden. We zagen meerdere politieauto’s op de weg en helikopters.”

Arrestaties

Hoppus schrijft dat ze terug naar het hotel gingen om daar het nieuws aan te zetten om te kijken wat er gaande was. In het hotel werd toen een bericht omgeroepen dat er nog een schietpartij gaande was.

,,Ik zie of hoor nog geen politie of helikopters dus ik hoop dat het gewoon een extra veiligheidsmaatregel is en dat iemand de twee winkelcentra door elkaar heeft gehaald”, schrijft de bassist.